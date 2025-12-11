«Гонконгский» грипп добрался до Башкирии: что известно о штамме, который называют «пятидневным»

21:45, 11 дек 2025

В Башкортостане фиксируют сезонный подъём заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом. Об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, интенсивность распространения инфекций соответствует показателям предыдущих эпидемических сезонов. Порядка восьмидесяти процентов выявленных возбудителей приходится на респираторные вирусы, не относящиеся к гриппу. Однако среди непосредственно гриппозных инфекций доминирует штамм A(H3N2), известный как «гонконгский».

Прогнозы специалистов

Санитарные врачи полагают, что данный штамм сохранит лидирующие позиции в текущем сезоне. Причина — его относительно низкая активность в прошлом году. Нынешняя картина заболеваемости, по оценке Роспотребнадзора, практически идентична ситуации в эпидемические сезоны 2015-2016 и 2023-2024 годов, когда вирус A(H3N2) также занимал ведущее место.

Симптомы и особенности течения

Федеральные средства массовой информации со ссылкой на телеграм-канал Baza описывают агрессивное течение заболевания. Инфекция начинается с резкого повышения температуры до сорока градусов, которая плохо поддаётся снижению, а также выраженной ломоты в теле. В дальнейшем к этим симптомам нередко присоединяются рвота, расстройство кишечника, насморк и кашель.

Отмечается стремительное ухудшение состояния пациентов. У взрослых самочувствие может резко измениться за несколько часов, у детей — буквально за тридцать минут. У маленьких пациентов наблюдаются внезапная слабость, покраснение глаз и нарастающая боль в теле. Из-за такого характера течения болезнь уже получила неофициальное название «пятидневная».

Меры профилактики

Специалисты Роспотребнадзора напоминают, что вакцинация по-прежнему остаётся наиболее действенным методом предотвращения тяжёлых форм гриппа. В первую очередь прививка рекомендована представителям групп риска: людям с хроническими заболеваниями, пожилым гражданам и детям.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube