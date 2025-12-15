Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе врачи спасли пациенту язык после приступа эпилепсии

14:50, 15 дек 2025

Хирурги городской клинической больницы № 21 прооперировали мужчину с тяжелой травмой языка. Во время приступа эпилепсии он повредил сосуды, из-за чего началось опасное внутреннее кровотечение.

Пациент поступил в клинику с серьезными симптомами: язык сильно отек, посинел и практически перестал двигаться. Из боковой части органа шла кровь. Эти признаки указывали на то, что кровоснабжение нарушено, и без вмешательства ткани могут погибнуть.

Врачи решили не делать традиционную открытую операцию, а использовать щадящий метод — эндоваскулярную эмболизацию. Эта процедура в регионе проводится редко.

Хирурги сделали небольшой прокол в артерии, через него подвели микрокатетер к источнику кровотечения и «заклеили» поврежденный сосуд специальным материалом. Операция прошла успешно. Теперь уфимские врачи доказали, что могут использовать рентгенохирургические технологии для лечения даже таких нестандартных травм, сохраняя пациентам здоровье и качество жизни.

Лавровый лист едва не убил жительницу Башкирии

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
