В Башкирии впервые удалили раковую опухоль кишки без разрезов на животе

22:22, 17 дек 2025

Хирурги Городской клинической больницы № 1 в Стерлитамаке прооперировали пациента с раком толстой кишки по новой методике. Врачам удалось удалить пораженный участок органа без традиционных внешних разрезов.

Обычно, чтобы удалить часть кишки и сшить здоровые участки, хирургу нужно сделать разрез брюшной стенки. В этот раз врачи отделения впервые выполнили соединение кишечника прямо внутри брюшной полости.

Чтобы операция прошла легче, анестезиологи применили ТАР-блокаду под контролем ультразвука. Этот метод позволяет точно найти нужные нервные окончания и обезболить конкретную область.

Благодаря этому подходу врачи использовали меньше обезболивающих препаратов, а пациент почти не испытывал боли после того, как наркоз перестал действовать.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Городская клиническая больница № 1 Стерлитамака