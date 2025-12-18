В Уфе врачи двух центров спасли роженицу с редким заболеванием

22:20, 18 дек 2025

Врачи Республиканского кардиоцентра и перинатального центра Уфы провели совместную операцию, чтобы спасти жизнь матери и новорожденной. Девочка родилась в операционной кардиоцентра под присмотром кардиохирургов и акушеров.

Причиной такого решения стало состояние здоровья матери. В 18 лет женщина перенесла инфаркт миокарда, после чего у неё диагностировали редкое генетическое заболевание. Болезнь нарушает свертываемость крови, что делает обычные роды опасными для жизни — был высокий риск смертельного кровотечения или остановки сердца.

Чтобы исключить осложнения, врачи заранее запланировали кесарево сечение в специализированной операционной. Пока акушеры-гинекологи проводили операцию, кардиохирурги и реаниматологи контролировали работу сердца и сосудов пациентки.

Операция прошла успешно. Врачи помогли появиться на свет здоровой девочке весом 2910 граммов и ростом 48 сантиметров. Сейчас состояние матери и ребенка стабильное, они находятся под наблюдением специалистов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ