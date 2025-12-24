В Уфе врачи РКБ Куватова спасли мать двойняшек с редким синдромом

22:24, 24 дек 2025

В перинатальном центре Республиканской клинической больницы имени Куватова медики вытащили с того света 37-летнюю женщину с антифосфолипидным синдромом. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин рассказал о сложной операции.

Пациентку привезли на скорой, врачи провели экстренное кесарево сечение — родились двойняшки. Однако после операции состояние роженицы резко ухудшилось: появились одышка, нехватка воздуха и учащенное сердцебиение. Компьютерная томография показала тромбоэмболию мелких сосудов легочной артерии и отек легких.

Специалисты центра справились с критической ситуацией. Молодая мама вместе с новорожденными малышами уже отправилась домой.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ