В Уфе из-за ветхости и падения рождаемости закрыли старейший роддом

21:42, 30 дек 2025

В столице Башкортостана окончательно прекратил работу роддом № 8. Главврач поставил подпись под приказом о закрытии, сообщили в региональном минздраве. Последних мам с малышами учреждение выписало еще в июле, сообщает Башинформ.

Здание роддома построили в 1956 году, оно перестало отвечать санитарным требованиям. Кроме того, количество рожениц резко сократилось за последние годы. В 2022 году здесь появились на свет дети у 1758 женщин, в 2024-м — у 1294, а в 2025-м роддом успел принять всего 505 родов.

Беременных теперь направляют в городской перинатальный центр. Медперсонал закрывшегося родильного отделения получил предложения о трудоустройстве на других площадках.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ