В Башкирии запустили запись к врачам через мессенджер

21:50, 30 дек 2025

В республике появился новый способ записи в поликлиники через отечественный мессенджер Max. Об этом сообщил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Пациенты теперь могут воспользоваться специальным ботом @rb_k_vrachu_bot для получения медицинской помощи. Сервис работает в режиме 24/7 и требует простой процедуры входа через СНИЛС и дату рождения.

После идентификации пользователи получают доступ к выбору специалиста, удобного времени приема, просмотру существующих записей и их отмене.

Функционал чат-бота охватывает все базовые операции для управления визитами в медучреждения республики.

Автор: Семен Подгорный
