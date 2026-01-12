Все новости Уфы и Башкортостана
Роспотребнадзор назвал доминирующий штамм гриппа в Башкирии

Роспотребнадзор назвал доминирующий штамм гриппа в Башкирии

19:43, 12 янв 2026

Роспотребнадзор Башкортостана прогнозирует резкий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ после завершения новогодних праздников. Специалисты ведомства сообщили, что в республике продолжает доминировать штамм A(H3N2), известный как «гонконгский грипп».

Медики объяснили относительное затишье в первые недели января низкой активностью населения — люди просто не обращались в поликлиники во время праздников и школьных каникул. Однако с выходом жителей региона на работу и учебу ситуация может измениться.

В ведомстве напомнили о базовых правилах защиты от инфекции: регулярно мыть руки, проветривать комнаты, не посещать места с большим скоплением людей и носить медицинские маски в помещениях. Эти простые меры помогут снизить риск заражения.

Эксперты связывают ожидаемый подъем заболеваемости с традиционной сезонностью респираторных инфекций. Пик гриппа обычно приходится на январь-февраль, когда люди возвращаются к обычному ритму жизни после праздничного периода.

«Гонконгский» грипп добрался до Башкирии: что известно о штамме, который называют «пятидневным»

