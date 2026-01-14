В Башкирии трехлетний ребенок упал на карандаш и проткнул живот

19:05, 14 янв 2026

В новогоднюю ночь в Янаульскую ЦРБ поступил необычный пациент — трехлетний мальчик с карандашом, торчащим из живота. Инцидент произошел 1 января 2026 года во время игры.

По словам матери, ребенок случайно упал на пенал с карандашами. Малыша экстренно доставили в приемное отделение больницы. Врачи оценили его состояние как средней тяжести из-за сильного болевого синдрома.

Дежурный хирург связался с коллегами из Республиканской детской клинической больницы через систему санитарной авиации. Медики приняли решение о проведении экстренной диагностической лапаротомии.

Операция прошла успешно. Выяснилось, что карандаш не задел внутренние органы брюшной полости. Ребенку оказали необходимую квалифицированную помощь. После лечения мальчика выписали домой в хорошем состоянии.

Автор: Семен Подгорный

Фото: янаульская ЦРБ