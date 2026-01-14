Все новости Уфы и Башкортостана
В двух районах Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству

21:54, 14 янв 2026

В Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству в Кугарчинском и Стерлитамакском районах. Об этом сообщается в указах Главы республики.

Случаи заражения зафиксированы в селе Максютово Кугарчинского района и селе Первомайском Стерлитамакского района. Карантинные мероприятия продлятся три месяца. В пораженных хозяйствах проведут вакцинацию животных и дератизацию. Специалисты будут соблюдать усиленные меры безопасности для предотвращения распространения инфекции среди домашнего скота и населения.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Кугарчинский район Стерлитамакский район карантин бешенство
