В двух районах Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству

21:54, 14 янв 2026

В Башкирии с 12 января ввели карантин по бешенству в Кугарчинском и Стерлитамакском районах. Об этом сообщается в указах Главы республики.

Случаи заражения зафиксированы в селе Максютово Кугарчинского района и селе Первомайском Стерлитамакского района. Карантинные мероприятия продлятся три месяца. В пораженных хозяйствах проведут вакцинацию животных и дератизацию. Специалисты будут соблюдать усиленные меры безопасности для предотвращения распространения инфекции среди домашнего скота и населения.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash