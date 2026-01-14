В мэрии Уфы спрогнозировали рост заболеваемости гриппом в январе-феврале

22:30, 14 янв 2026

На оперативном совещании в уфимской мэрии сообщили о росте респираторных заболеваний в столице Башкортостана. За прошедшую неделю медики выявили свыше 6 тысяч случаев ОРВИ среди жителей города. Параллельно зафиксировано более 600 эпизодов коронавирусной инфекции.

Особую тревогу вызывает детская заболеваемость — почти половина всех заразившихся гриппом оказались несовершеннолетние уфимцы. Власти прогнозируют дальнейшее увеличение числа больных в ближайшие два месяца.

Автор: Семен Подгорный

Фото: rutube