В мэрии Уфы спрогнозировали рост заболеваемости гриппом в январе-феврале
22:30, 14 янв 2026
На оперативном совещании в уфимской мэрии сообщили о росте респираторных заболеваний в столице Башкортостана. За прошедшую неделю медики выявили свыше 6 тысяч случаев ОРВИ среди жителей города. Параллельно зафиксировано более 600 эпизодов коронавирусной инфекции.
Особую тревогу вызывает детская заболеваемость — почти половина всех заразившихся гриппом оказались несовершеннолетние уфимцы. Власти прогнозируют дальнейшее увеличение числа больных в ближайшие два месяца.
Автор: Семен Подгорный
Фото: rutube
