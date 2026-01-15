Ежегодная выплата почетным донорам в Башкирии превысит 19 тысяч рублей

21:55, 15 янв 2026

С начала 2026 года обладатели нагрудных знаков «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР» получат увеличенную ежегодную выплату. Станция переливания крови Башкирии сообщила о новых условиях господдержки для тех, кто регулярно сдает кровь на безвозмездной основе.

Размер годовой денежной компенсации достигнет 19 497,68 рубля. Средства перечисляются без удержания налогов до 1 апреля текущего года. Тем, кто ранее оформлял такую поддержку, повторно обращаться в инстанции не потребуется — органы социальной защиты произведут начисление в автоматическом режиме.

Гражданам, получившим почетное звание донора в 2025–2026 годах и еще не подававшим документы на выплату, необходимо направить заявление через многофункциональный центр или электронный портал государственных услуг.

В учреждении переливания крови уточнили критерии присвоения статуса почетного донора. Для этого требуется безвозмездно сдать цельную кровь или ее составляющие минимум 40 раз. Альтернативный вариант — менее 25 донаций крови в сочетании с плазмой до общего числа 60 процедур. Также достаточно 60 сдач исключительно плазмы.

Контролировать историю донаций и записываться на процедуры можно через персональный раздел донора на платформе «Госуслуги».

Автор: Семен Подгорный