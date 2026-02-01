Все новости Уфы и Башкортостана
В Уфе врачей обвинили в неоправданном риске при родах девушки с аномалией

21:48, 01 фев 2026

27 января в Перинатальном центре Уфы произошли роды, которые взбудоражили всю республику. 17-летняя Юля С. (имя изменено) родила мальчика, имея редчайшую аномалию — полное удвоение матки. Родственники роженицы обвинили медиков в том, что те подвергли девушку и младенца неоправданному риску ради красивой статистики. О случившемся сообщает «КП-Уфа».

Срочная эвакуация в Уфу

О физиологической особенности будущей мамы стало известно еще во время беременности. Врач из Стерлитамака, наблюдавший Юлю, сразу обнаружил аномалию на УЗИ и предупредил о возможных осложнениях. Мать девушки, Татьяна С., воспитавшая четверых детей, прекрасно понимала всю серьезность ситуации.

Вечером 26 января персонал стерлитамакского роддома принял решение о срочной транспортировке пациентки в столицу республики. Около трех часов ночи Юлю повезли в Перинатальный центр на скорой. К моменту прибытия раскрытие уже достигло двух пальцев — фактически роды начались в дороге.

«Попробуйте поспать»

По словам Татьяны, у ее дочери имелись все медицинские показания для кесарева сечения. Удвоение матки создает критические риски как для ребенка, так и для роженицы. Однако в перинатальном центре, судя по рассказам родственников, решили действовать иначе.

Бабушка новорожденного утверждает: девушку оставили рожать практически одну, несмотря на редкую патологию. Врач, изначально говоривший о необходимости операции, позже якобы отрицал свои слова. Во время схваток Юле всерьез предлагали отдохнуть и поспать. Девушка всю ночь держала связь с матерью по телефону, описывая происходящее.

При полном раскрытии роженица тужилась целый час, прежде чем медики приняли решение помочь. Врачи выполнили надрез перегородки в матке, что позволило младенцу появиться на свет. Татьяна была в тот момент в Стерлитамаке и не могла поддержать дочь физически, только морально — по телефону. Все переписки и голосовые сообщения от Юли мать сохранила.

Толпа зевак и скорое согласие

Больше всего родственников возмутила реакция персонала после родов. Как только мальчик появился на свет, в палату якобы сбежалась целая толпа медработников — посмотреть на пациентку с аномалией, которая родила естественным путем. Врачи демонстрировали роженицу коллегам как уникальный случай.

Когда девушка еще не отошла от наркоза, у нее попросили согласие на публикацию информации о случае в социальных сетях. Татьяна подчеркивает: с ней, законным представителем несовершеннолетней, никто связываться не стал, хотя ее контакты были в медицинских документах.

Позже Минздрав Башкортостана действительно опубликовал пост об этих родах в своих соцсетях, представив случай как медицинское достижение. Именно под этой публикацией мать Юли начала возмущаться и требовать объяснений. Только после этого из министерства принесли извинения.

Проверка началась

Сейчас молодая мама и ее сын чувствуют себя хорошо, угрозы для их здоровья нет. Юлю пока не выписали — требуется время на восстановление. Татьяна говорит, что рассказывает эту историю не ради скандала, а чтобы впредь никто не проходил через подобные испытания.

В Минздраве Башкирии ситуацию прокомментировали официально. Ведомство сообщило о начале проверки в рамках контроля качества и безопасности медицинской деятельности. Процедура займет около 30 рабочих дней, о результатах обещают сообщить дополнительно.

Случай с 17-летней роженицей поднимает вопросы о медицинской этике и протоколах ведения беременности с серьезными аномалиями. Родственники девушки настаивают: врачи рисковали жизнью матери и ребенка, возможно, ради того, чтобы продемонстрировать профессиональные навыки в нестандартной ситуации. Насколько обоснованными окажутся эти обвинения, покажет проверка.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
