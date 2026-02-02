Глава Башкирии подписал указ о карантине по бешенству в селе Иглино

21:45, 02 фев 2026

В башкирском Иглино ввели карантин из-за вспышки бешенства. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Радий Хабиров. Инфекция обнаружена на территории частного подворья в селе Иглинского района.

По карантинным правилам в зоне ограничений временно нельзя лечить животных и пускать посторонних людей, кроме ветеринаров. Также под запретом ввоз и вывоз животных без прививок от бешенства, проведение выставок и ярмарок с участием животных. Запрещено даже снимать шкуры с трупов животных, которые могут заразиться этой болезнью.

Сейчас в хозяйстве ветеринары следят за состоянием всех животных и делают им прививки от бешенства. Карантин продлится до полной ликвидации угрозы распространения смертельной инфекции среди животных.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash