В Уфе врачи спасли пациента, набравшего 20 кг жидкости из-за отказа почек

22:19, 02 фев 2026

В Республиканской клинической больнице имени Куватова врачи вернули к жизни 67-летнего жителя Башкирии, у которого внезапно отказали почки. Случай произошел в Уфе, информирует региональный минздрав.

Мужчина за две недели неожиданно набрал 20 килограммов веса. Пациент также столкнулся с сильной слабостью, повышенным артериальным давлением, потерей аппетита и странным привкусом во рту. Обратившись в районную больницу, он узнал тревожные новости: содержание белка в моче превышало норму в 90 раз, а креатинин в крови подскочил почти в 9 раз.

После поступления в РКБ медики начали терапию с гемодиализа — процедуры очистки крови, которая помогла убрать избыточную жидкость из организма. Буквально за короткий срок вес пациента уменьшился на 16 килограммов. Когда состояние стабилизировалось, специалисты провели нефробиопсию и взяли фрагменты почечной ткани для анализа.

Исследование под микроскопом выявило фокально-сегментарный гломерулосклероз — редкое аутоиммунное заболевание почек, с трудом поддающееся терапии. Для пациента разработали персональную программу медикаментозного воздействия.

Результаты превзошли ожидания: отечность полностью исчезла, белок в моче не обнаружен — это главный показатель успешности терапии и наступления ремиссии. Сейчас мужчина хорошо себя чувствует, почки работают нормально, необходимость в диализе отпала.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ