Глава Башкирии подписал указ о карантине по бешенству в Баймакском районе

22:22, 04 фев 2026

Власти Башкортостана ввели режим карантина в деревне Семеново Баймакского района из-за вспышки бешенства. Глава республики подписал соответствующий указ, установив эпизоотический очаг на территории крестьянско-фермерского хозяйства на улице Токмак.

На период действия карантина жителям запретили лечить животных самостоятельно, принимать посторонних во дворах — разрешены визиты только ветеринарных специалистов. Также нельзя завозить в деревню непривитых животных, проводить выставки и ярмарки с участием питомцев.

Ветеринары начали массовую вакцинацию всех восприимчивых к вирусу животных в населённом пункте. Здоровых животных перевели на изолированное содержание. Республиканский комитет по ветеринарии начал расследование, чтобы выяснить причины и источник заражения.

Автор: Семен Подгорный
Теги: Баймакский район бешенство карантин
