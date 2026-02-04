Три жителя Башкирии заразились бешенством с начала 2026 года

22:32, 04 фев 2026

С начала 2026 года в Башкирии выявлено три случая заражения бешенством. Диагноз предварительно поставлен жителю Сибая и двум детям из Стерлитамака и Уфы. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, сообщили представители Республиканской клинической инфекционной больницы изданию «Башинформ».

Особенности заболевания

Медики напоминают, что симптомы бешенства не проявляются моментально после заражения. Скрытый период болезни длится от одного до трех месяцев. После перехода в активную стадию заболевание практически всегда заканчивается смертью, поэтому вакцинацию нужно провести до появления первых признаков.

На начальной стадии могут возникнуть зуд, жгучая боль или покалывание в области зажившего укуса, повышение температуры, головная боль, общая слабость и тошнота. Пациент может ощущать необоснованную тревогу, страх, подавленность и нарушения сна.

На стадии возбуждения появляются характерные признаки: водобоязнь, усиленное выделение слюны, вспышки агрессии, судороги от потока воздуха или яркого освещения.

Ситуация в регионе

В медучреждении подчеркнули, что территория Башкирии относится к природному очагу распространения бешенства. В 2026 году карантинные меры введены в Стерлитамакском, Баймакском, Иглинском, Караидельском, Кугарчинском и Абзелиловском районах. Источником заражения становятся не только лисы, но и домашние кошки, собаки, ежи, а также животные, приобретенные без ветеринарных документов.

Вирус передается через слюну при укусах, царапинах или контакте со слизистыми оболочками глаз, рта и повреждениями кожи.

Экстренные меры

При укусе или царапине от животного необходимо немедленно промыть рану мыльным раствором, затем водой и перекисью водорода. Края повреждения обработать йодом. После этого срочно обратиться в травматологический пункт. Экстренная вакцинация и введение иммуноглобулина являются единственным способом защиты от бешенства. Желательно провести вакцинацию в течение суток, максимальный срок — 14 дней после контакта с животным.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Глава Башкирии подписал указ о карантине по бешенству в Баймакском районе

Автор: Семен Подгорный