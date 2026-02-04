Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

Три жителя Башкирии заразились бешенством с начала 2026 года

Три жителя Башкирии заразились бешенством с начала 2026 года

22:32, 04 фев 2026

С начала 2026 года в Башкирии выявлено три случая заражения бешенством. Диагноз предварительно поставлен жителю Сибая и двум детям из Стерлитамака и Уфы. Все пациенты получают необходимую медицинскую помощь, сообщили представители Республиканской клинической инфекционной больницы изданию «Башинформ».

Особенности заболевания

Медики напоминают, что симптомы бешенства не проявляются моментально после заражения. Скрытый период болезни длится от одного до трех месяцев. После перехода в активную стадию заболевание практически всегда заканчивается смертью, поэтому вакцинацию нужно провести до появления первых признаков.

На начальной стадии могут возникнуть зуд, жгучая боль или покалывание в области зажившего укуса, повышение температуры, головная боль, общая слабость и тошнота. Пациент может ощущать необоснованную тревогу, страх, подавленность и нарушения сна.

На стадии возбуждения появляются характерные признаки: водобоязнь, усиленное выделение слюны, вспышки агрессии, судороги от потока воздуха или яркого освещения.

Ситуация в регионе

В медучреждении подчеркнули, что территория Башкирии относится к природному очагу распространения бешенства. В 2026 году карантинные меры введены в Стерлитамакском, Баймакском, Иглинском, Караидельском, Кугарчинском и Абзелиловском районах. Источником заражения становятся не только лисы, но и домашние кошки, собаки, ежи, а также животные, приобретенные без ветеринарных документов.

Вирус передается через слюну при укусах, царапинах или контакте со слизистыми оболочками глаз, рта и повреждениями кожи.

Экстренные меры

При укусе или царапине от животного необходимо немедленно промыть рану мыльным раствором, затем водой и перекисью водорода. Края повреждения обработать йодом. После этого срочно обратиться в травматологический пункт. Экстренная вакцинация и введение иммуноглобулина являются единственным способом защиты от бешенства. Желательно провести вакцинацию в течение суток, максимальный срок — 14 дней после контакта с животным.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Глава Башкирии подписал указ о карантине по бешенству в Баймакском районе

Читайте также:

Глава Башкирии подписал указ о карантине по бешенству в Баймакском районе
Автор: Семен Подгорный
Теги: бешенство
Читайте также

В Башкирии зарегистрирован первый местный случай заражения лихорадкой Западного Нила
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии зарегистрирован первый местный случай заражения лихорадкой Западного Нила
Роспотребнадзор: в Башкирии обнаружен новый вариант коронавируса XEC
Здравоохранение в Башкирии
Роспотребнадзор: в Башкирии обнаружен новый вариант коронавируса XEC
Жительницу Башкирии укусила бешеная кошка
Здравоохранение в Башкирии
Жительницу Башкирии укусила бешеная кошка
В Уфе выросла заболеваемость энтеровирусом среди детей
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе выросла заболеваемость энтеровирусом среди детей


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен