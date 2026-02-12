Санавиация забрала пострадавших в ДТП детей из Башкирии в Челябинск

22:11, 12 фев 2026

Троих детей, получивших серьёзные травмы в аварии в Учалинском районе Башкирии, санитарной авиацией перевели из местной ЦРБ в Челябинскую областную больницу. Информацию подтвердил глава Минздрава республики Айрат Рахматуллин.

Эвакуация проходила 12 февраля — дальнейшую медпомощь ребята получат ближе к дому. Двое из них по-прежнему в стабильно тяжёлом состоянии, третий — средней тяжести. Их мать, которая ждёт ребёнка, продолжает получать медпомощь в уфимской РКБ им. Куватова, её состояние также оценивается как среднетяжёлое.

Авария произошла на 130-м километре трассы Белорецк — Учалы — Миасс. Lada Granta столкнулась с Daewoo Matiz — в результате двухлетняя пассажирка иномарки погибла на месте. Ещё трое детей в возрасте 5, 7 и 9 лет и их беременная мать были экстренно госпитализированы. Накануне Рахматуллин уточнял, что двое несовершеннолетних находятся в реанимации.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Айрат Рахматуллин