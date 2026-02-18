В Уфе на улице Сельской Богородской ввели карантин по бешенству

21:40, 18 фев 2026

В Уфе с 16 февраля действует карантин из-за угрозы распространения бешенства. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Эпизоотическим очагом определена территория у дома 6/1 по улице Сельская Богородская, а зона в радиусе 500 метров от его границ получила статус неблагополучного пункта.

На территории очага действует целый ряд серьёзных ограничений: нельзя лечить заражённых животных, заходить посторонним, перемещать животных — кроме привитых от бешенства. Также под запретом любые мероприятия с участием животных — выставки, ярмарки и прочие события. Параллельно стартует массовая вакцинация. Снятие шкур с павших животных тоже запрещено.

Исполнение указа контролирует вице-премьер правительства республики и глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Newsbash