Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе на улице Сельской Богородской ввели карантин по бешенству

В Уфе на улице Сельской Богородской ввели карантин по бешенству

21:40, 18 фев 2026

В Уфе с 16 февраля действует карантин из-за угрозы распространения бешенства. Соответствующий указ подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Эпизоотическим очагом определена территория у дома 6/1 по улице Сельская Богородская, а зона в радиусе 500 метров от его границ получила статус неблагополучного пункта.

На территории очага действует целый ряд серьёзных ограничений: нельзя лечить заражённых животных, заходить посторонним, перемещать животных — кроме привитых от бешенства. Также под запретом любые мероприятия с участием животных — выставки, ярмарки и прочие события. Параллельно стартует массовая вакцинация. Снятие шкур с павших животных тоже запрещено.

Исполнение указа контролирует вице-премьер правительства республики и глава Минсельхоза Ильшат Фазрахманов.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к Telegram-каналу Newsbash.ru и каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Три жителя Башкирии заразились бешенством с начала 2026 года

Читайте также:

Три жителя Башкирии заразились бешенством с начала 2026 года
Автор: Семен Подгорный
Фото: Newsbash
Теги: Уфа карантин бешенство
Читайте также

Глава Башкирии подписал указ о карантине по бешенству в селе Иглино
Здравоохранение в Башкирии
Глава Башкирии подписал указ о карантине по бешенству в селе Иглино
В деревне под Уфой ввели карантин по бешенству
Здравоохранение в Башкирии
В деревне под Уфой ввели карантин по бешенству
В одном из сел Белокатайского района Башкирии у животных обнаружили бешенство - введен карантин
Здравоохранение в Башкирии
В одном из сел Белокатайского района Башкирии у животных обнаружили бешенство - введен карантин
В Башкирии введен карантин из-за вспышки смертельно опасной болезни
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии введен карантин из-за вспышки смертельно опасной болезни


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен