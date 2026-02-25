Все новости Уфы и Башкортостана
«Будет счастливым»: в Башкирии новорождённый близнец удивил врачей

«Будет счастливым»: в Башкирии новорождённый близнец удивил врачей

21:17, 25 фев 2026

Семья из Буздякского района Башкирии пополнилась сразу двумя малышами — и один из новорождённых преподнёс врачам и родителям настоящий сюрприз. Об этом сообщил председатель госкомюстиции республики Владимир Спеле.

У Дмитрия и Гульнур Ф. родились сыновья-близнецы — Владислав и Вячеслав. Первый при рождении весил 2250 граммов, второй — 2550. Вячеслав появился на свет в так называемой «рубашке» — целом плодном пузыре. Обычно оболочка разрывается в процессе родов, но в редких случаях остаётся невредимой. Согласно старинному поверью, такие дети будут особенно удачливы в жизни.

Братьев дома ждала старшая сестра Дарья — она учится в первом классе. Мама работает лаборантом в буздякской школе № 2, отец — водитель в Башкирской мясной компании. С появлением близнецов семья официально получили статус многодетной.

Автор: Семен Подгорный
Фото: Владимир Спеле / ТГ-канал
