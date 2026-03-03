В Уфе генно-инженерный препарат помог победить тяжёлую форму псориатического артрита

20:16, 03 мар 2026

Специалисты Республиканской клинической больницы имени Г.Г. Куватова в Уфе добились ремиссии у пациента с тяжёлым псориатическим артритом благодаря генно-инженерному препарату. Об этом сообщил глава Минздрава Башкирии Айрат Рахматуллин.

40-летний мужчина поступил в клинику с жалобами на сильный зуд, шелушение кожи с образованием корочек, а также выраженную боль и скованность в спине и суставах, которые беспокоили его на протяжении трёх месяцев. Ревматологи поставили диагноз — псориатический артрит с сопутствующим спондилитом и псориазом кожи.

Заболевание считается неизлечимым, однако грамотная терапия способна существенно снизить его проявления. Стандартное лечение в данном случае не дало ожидаемого результата, и врачебный консилиум принял решение перейти на современный генно-инженерный биологический препарат.

Эффект проявился практически сразу: уже на следующий день у пациента уменьшились болевые ощущения и восстановилась подвижность. К четвёртой неделе терапии кожные проявления псориаза были полностью купированы. Сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ