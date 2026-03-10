В Башкирии на 8,8% выросла заболеваемость респираторными инфекциями

21:21, 10 мар 2026

В Башкортостане за десятую неделю 2026 года заболеваемость респираторными инфекциями увеличилась на 8,8%. Почти каждый второй заболевший — ребёнок младше 14 лет.

В республике зафиксирован рост числа заболевших гриппом и ОРВИ. По данным регионального управления Роспотребнадзора, за десятую неделю марта показатель увеличился на 8,8% по сравнению с предшествующим периодом. При этом уровень заболеваемости в республике остаётся в рамках сезонных значений.

Среди инфицированных 47,4% — дети в возрасте до 14 лет. Специалисты отмечают, что доля вирусов гриппа в общей структуре респираторных инфекций продолжает снижаться — сейчас преобладают возбудители негриппозного происхождения.

Автор: Семен Подгорный