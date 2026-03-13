В Уфе хирурги спасли подростка со скрытой аномалией лёгкого

21:54, 13 мар 2026

У юноши обнаружили редкую патологию — кистозно-аденоматозную мальформацию. Помогла бдительность родителей.

В Уфе врачи 17-й детской городской больницы выявили у подростка опасную врождённую аномалию лёгкого и провели успешную операцию. Об этом сообщила главврач учреждения Дилара Шагиева.

Юноша обратился в приёмное отделение вместе с родителями. Утром он ощутил боль в груди и проблемы с дыханием. Спустя несколько часов неприятные ощущения отступили, однако семья всё же решила перестраховаться и поехала в больницу.

На рентгене специалисты зафиксировали свободный воздух в плевральной полости. После дополнительного обследования медики поставили диагноз — кистозно-аденоматозная мальформация правого лёгкого. При этом состоянии постепенно разрушаются мельчайшие структуры органа.

Хирурги приняли решение действовать малоинвазивно. Подростку выполнили торакоскопическую атипичную резекцию верхней доли правого лёгкого — через небольшой прокол удалили поражённый периферический участок ткани.

Сейчас пациент уже выписан домой. Дальнейшее наблюдение продолжат участковый терапевт и профильные специалисты.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Дилара Шагиева | vk.com