logtype

Бракованный «Бравекто»: в Башкирии отзывают партии дорогого средства от клещей для собак

Бракованный «Бравекто»: в Башкирии отзывают партии дорогого средства от клещей для собак

22:21, 18 мар 2026

Россельхознадзор по Башкирии распорядился изъять из оборота две серии препарата «Бравекто» — в них обнаружили отклонения по концентрации действующего вещества.

Россельхознадзор по Республике Башкортостан решил изъять из продажи партию противоклещевого препарата «Бравекто» — средства защиты собак от паразитов стоимостью до 6 тысяч рублей. Отзыву подлежат две серии — 25М3087Т01 (годен до октября 2027) и 25М5080Т01 (годен до ноября 2027), выпущенные австрийской Intervet GesmbH.

Несоответствие выявили специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям: лабораторная проверка показала, что концентрация действующего вещества не соответствует нормам. Это значит, что препарат может не защитить животное от паразитов.

За возмещение убытков отвечает производитель или поставщик.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Яндекс.Метрика
