Бракованный «Бравекто»: в Башкирии отзывают партии дорогого средства от клещей для собак

22:21, 18 мар 2026

Россельхознадзор по Башкирии распорядился изъять из оборота две серии препарата «Бравекто» — в них обнаружили отклонения по концентрации действующего вещества.

Россельхознадзор по Республике Башкортостан решил изъять из продажи партию противоклещевого препарата «Бравекто» — средства защиты собак от паразитов стоимостью до 6 тысяч рублей. Отзыву подлежат две серии — 25М3087Т01 (годен до октября 2027) и 25М5080Т01 (годен до ноября 2027), выпущенные австрийской Intervet GesmbH.

Несоответствие выявили специалисты управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям: лабораторная проверка показала, что концентрация действующего вещества не соответствует нормам. Это значит, что препарат может не защитить животное от паразитов.

За возмещение убытков отвечает производитель или поставщик.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Управление Россельхознадзора по РБ | сайт