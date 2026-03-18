Перелом ниже пояса: уфимец оказался на операционном столе после интимной близости
22:47, 18 мар 2026
43-летний житель Уфы госпитализирован с редкой травмой — переломом полового члена. Пациента экстренно прооперировали, впереди полгода восстановления.
Уфимца доставили в городскую больницу № 21 с травмой, о которой не принято говорить вслух. По информации UfaNovosti.ru, 43-летний мужчина обратился в отделение урологии с острой болью в паховой области. Медики поставили диагноз — перелом полового члена. Травму он получил во время интимной близости.
Врачи провели экстренное хирургическое вмешательство. Теперь пациента ждёт восстановление — минимум шесть месяцев.
Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.
Автор: Семен Подгорный
