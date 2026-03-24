Клещи просыпаются: что нужно знать жителям Башкирии этой весной

15:26, 24 мар 2026

Минздрав Башкирии предупредил о начале сезона активности клещей и напомнил о способах защиты. Ежегодно укусам подвергаются тысячи жителей республики.

Министерство здравоохранения Башкирии предупредило жителей региона о приближении сезона активности клещей. С появлением первых проталин — как правило, в конце марта — начале апреля — клещи становятся активными. Пик активности приходится на май—июнь, однако в тёплые годы угроза сохраняется с ранней весны до глубокой осени.

Тысячи пострадавших ежегодно

По данным регионального минздрава, каждый год укусам клещей подвергаются от 10 до 12 тысяч жителей Башкирии. В 2025 году медики зафиксировали 14 случаев клещевого вирусного энцефалита — против 20 годом ранее. Заболеваемость боррелиозом, напротив, выросла: 24 случая в 2025-м при 22 в 2024-м. Энцефалит выявлен в 10 из 63 муниципалитетов, а эндемичными по этому заболеванию признаны 42 муниципальных образования.

Вакцинация — основной способ защиты

Наиболее надёжный способ защиты — прививка. Она рекомендована всем, кто проживает или планирует поездку в эндемичные районы, а также работникам сельского хозяйства, лесной отрасли и строительной сферы. Вакцинацию можно пройти круглый год, но завершить курс нужно минимум за две недели до выезда в зону риска. Тем, кто не привит и подвергся укусу, врачи рекомендуют в течение трёх суток ввести противоклещевой иммуноглобулин — после лабораторной проверки извлечённого клеща.

Обработка территорий и личная защита

Параллельно ведётся акарицидная обработка общественных пространств: парков, скверов, баз отдыха и детских лагерей. Также в минздраве напомнили о базовых правилах: носить закрытую одежду, использовать репелленты и регулярно осматривать себя и близких после прогулок на природе.

Автор: Семен Подгорный
