Заболеваемость ОРЗ в Башкирии выросла на 11,2%: почти половина пациентов — дети

15:53, 24 мар 2026

Роспотребнадзор по Башкортостану сообщил о росте числа случаев острых респираторных заболеваний на 12-й эпидемиологической неделе 2026 года.

По данным ведомства, заболеваемость ОРЗ увеличилась на 11,2% по сравнению с предыдущей неделей. Дети младше 14 лет составили 47,4% от общего числа заболевших. В структуре возбудителей преобладают вирусы негриппозного происхождения, доля гриппа продолжает снижаться.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Башкирии на 8,8% выросла заболеваемость респираторными инфекциями
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии на 8,8% выросла заболеваемость респираторными инфекциями
Башкирию накрыла волна ОРВИ и гриппа: Роспотребнадзор сообщил о сезонном всплеске заболеваемости
Здравоохранение в Башкирии
Башкирию накрыла волна ОРВИ и гриппа: Роспотребнадзор сообщил о сезонном всплеске заболеваемости
Заболеваемость респираторными инфекциями в Башкирии выросла на 2,2% за неделю
Здравоохранение в Башкирии
Заболеваемость респираторными инфекциями в Башкирии выросла на 2,2% за неделю
В Минпросвещения рассказали, вернут ли в школы маски и дистант из-за ковида, гриппа и ОРВИ
Образование в Башкирии
В Минпросвещения рассказали, вернут ли в школы маски и дистант из-за ковида, гриппа и ОРВИ


