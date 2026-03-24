Заболеваемость ОРЗ в Башкирии выросла на 11,2%: почти половина пациентов — дети

15:53, 24 мар 2026

Роспотребнадзор по Башкортостану сообщил о росте числа случаев острых респираторных заболеваний на 12-й эпидемиологической неделе 2026 года.

По данным ведомства, заболеваемость ОРЗ увеличилась на 11,2% по сравнению с предыдущей неделей. Дети младше 14 лет составили 47,4% от общего числа заболевших. В структуре возбудителей преобладают вирусы негриппозного происхождения, доля гриппа продолжает снижаться.

Автор: Семен Подгорный