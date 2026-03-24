Российские учёные завершают испытания вакцины против аллергии на берёзовую пыльцу

22:21, 24 мар 2026

Препарат «Аллергарда» разработан Институтом иммунологии ФМБА России и может поступить в оборот уже в этом году.

Институт иммунологии ФМБА России завершает клинические испытания нового препарата против аллергии на пыльцу берёзы — вакцины «Аллергарда». По информации ТАСС и «Известий», препарат может стать доступным для россиян в течение ближайшего года.

Главное отличие «Аллергарды» от применяемой сегодня аллерген-специфической иммунотерапии — продолжительность лечения. Стандартный курс АСИТ требует не менее трёх лет для достижения устойчивого результата. Новая вакцина рассчитана на два сезона, а в ряде случаев эффект достигается уже за один.

В основе препарата — рекомбинантные молекулы: учёные выделили из берёзовой пыльцы исключительно те компоненты, которые провоцируют иммунный ответ. Такой подход позволяет обучить иммунную систему корректно воспринимать аллерген без возникновения симптомов — в том числе на перекрёстные продукты: яблоки, орехи и другие.

Испытания на пациентах, стартовавшие в 2024 году, уже дали положительные результаты. У большинства участников прошлый сезон цветения прошёл значительно легче: симптомы аллергии либо ослабли, либо не проявлялись вовсе.

Вице-президент Общества врачей РФ Эрик Праздников сообщил, что препарат может войти в широкую практику в ближайший год. Директор Института иммунологии и главный аллерголог Минздрава РФ Муса Хаитов уточнил на Форуме будущих технологий: массовая вакцинация позволит подготовить пациентов к сезону 2027 года. Курс предполагает пять инъекций с интервалом в месяц — с октября по март.

Между тем специалисты предупреждают: в этом году из-за резкого потепления первые зёрна пыльцы могут появиться уже в начале апреля. Врачи рекомендуют начинать приём антигистаминных препаратов за две недели до предполагаемого начала цветения, а в период сезона ограничить употребление яблок, орехов, моркови, персиков и слив. Отслеживать концентрацию пыльцы можно в сервисах Pollen Club, Гисметео и Яндекс.Погода.

Автор: Семен Подгорный
Читайте также

Россия начнет испытания персонализированной вакцины от рака
Россия/мир
Россия начнет испытания персонализированной вакцины от рака
«Онкозаболевания останутся в прошлом»: названа дата, когда в России начнут испытывать вакцину от рака на добровольцах
Здоровье
«Онкозаболевания останутся в прошлом»: названа дата, когда в России начнут испытывать вакцину от рака на добровольцах
Клещи теперь не страшны: нужно просто выпить одну таблетку
Россия/мир
Клещи теперь не страшны: нужно просто выпить одну таблетку
Испытание новой вакцины от Эбола показали обнадеживающие результаты
Общество в Башкирии / Здравоохранение в Башкирии
Испытание новой вакцины от Эбола показали обнадеживающие результаты


