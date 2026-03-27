Карантин по бешенству ввели в башкирском селе Помряскино

21:38, 27 мар 2026

В Стерлитамакском районе Республики Башкортостан с 24 марта 2025 года действует карантин в связи со вспышкой бешенства среди животных. Ограничения распространяются на всё село Помряскино Айгулевского сельсовета, сообщают региональные власти.

Эпизоотическим очагом признана территория частного подсобного хозяйства на улице Центральной. Село получило статус неблагополучного по бешенству.

В границах очага введён ряд запретов: лечить заражённых животных, пускать на территорию посторонних, перемещать животных за пределы зоны и снимать шкуры с павших особей — запрещено.

Всех восприимчивых животных в селе вакцинируют, здоровых особей переведут на изолированное содержание. Республиканскому госкомитету по ветеринарии поручили установить источник и причины вспышки инфекции.

Контроль за соблюдением указа возложен на министра сельского хозяйства Башкортостана Ильшата Фазрахманова.

Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru