Роспотребнадзор назвал районы Башкирии с наибольшей заболеваемостью геморрагической лихорадкой

20:51, 28 мар 2026

В Башкирии выявлены территории с повышенным риском заражения мышиной лихорадкой — заболеваемость в отдельных районах превышает средний показатель по республике в полтора раза.

Руководитель управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан Анна Казак на пресс-конференции ИА «Башинформ» перечислила муниципалитеты с наиболее высоким уровнем заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. В группу риска попали Бижбулякский, Ермекеевский, Бурзянский, Нуримановский, Татышлинский и Миякинский районы, а также Октябрьский и Уфа. В этих территориях показатели заболеваемости превышают республиканский уровень в 1,5 раза.

Глав администраций ведомство информирует о высокой численности грызунов и даёт рекомендации по работе с населением. Жителям советуют выходить на предстоящие субботники исключительно в масках и соблюдать осторожность при уборке дачных участков.

Автор: Семен Подгорный