Уфимские кардиохирурги провели сложнейшую операцию новорождённому с пороком сердца

Уфимские кардиохирурги провели сложнейшую операцию новорождённому с пороком сердца

22:23, 31 мар 2026

Кардиохирурги республиканского кардиоцентра Уфы провели многочасовую операцию на сердце новорождённого с транспозицией магистральных артерий — опасным врождённым пороком, при котором кровь не получает необходимого количества кислорода.

После стабилизации состояния ребёнка доставили в кардиоцентр, где обследование подтвердило необходимость немедленного хирургического вмешательства. В ходе операции специалисты восстановили нормальную анатомию сердца, переместив основные сосуды размером около 8 мм. Главным этапом стала реимплантация коронарных артерий, от которой напрямую зависит полноценная работа сердца в будущем.

В настоящее время состояние ребёнка оценивается как стабильное, его готовят к переводу в палату совместного пребывания с матерью.

В Уфе хирурги спасли подростка со скрытой аномалией лёгкого

Читайте также:

В Уфе хирурги спасли подростка со скрытой аномалией лёгкого
Автор: Семен Подгорный
Теги: Уфа операция
Читайте также

В Уфе врачи двух центров спасли роженицу с редким заболеванием
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи двух центров спасли роженицу с редким заболеванием
Девочку с пороком сердца доставили из Башкирии в Пермь
Здравоохранение в Башкирии
Девочку с пороком сердца доставили из Башкирии в Пермь
В кардиоцентре Башкирии спасли недельного младенца и 99-летнего пациента
Здравоохранение в Башкирии
В кардиоцентре Башкирии спасли недельного младенца и 99-летнего пациента
Уфимские хирурги спасли мужчину с двумя смертельными пороками сердца
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские хирурги спасли мужчину с двумя смертельными пороками сердца


