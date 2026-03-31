Уфимские кардиохирурги провели сложнейшую операцию новорождённому с пороком сердца

22:23, 31 мар 2026

Кардиохирурги республиканского кардиоцентра Уфы провели многочасовую операцию на сердце новорождённого с транспозицией магистральных артерий — опасным врождённым пороком, при котором кровь не получает необходимого количества кислорода.

После стабилизации состояния ребёнка доставили в кардиоцентр, где обследование подтвердило необходимость немедленного хирургического вмешательства. В ходе операции специалисты восстановили нормальную анатомию сердца, переместив основные сосуды размером около 8 мм. Главным этапом стала реимплантация коронарных артерий, от которой напрямую зависит полноценная работа сердца в будущем.

В настоящее время состояние ребёнка оценивается как стабильное, его готовят к переводу в палату совместного пребывания с матерью.

Автор: Семен Подгорный