Роспотребнадзор сообщил о начале активности клещей в Башкирии

21:33, 04 апр 2026

Семь жителей Башкирии, в том числе дети, обратились в медицинские учреждения с укусами клещей с начала сезона. Такие данные региональный Роспотребнадзор зафиксировал по состоянию на 2 апреля. Для сравнения: в аналогичный период прошлого года пострадавших насчитывалось втрое больше — 23 человека.

Башкортостан относится к эндемичным территориям по клещевому вирусному энцефалиту. По информации «Башинформа», неблагополучными по данному заболеванию признаны 42 района республики. Клещи способны передавать несколько инфекций: наибольшую угрозу представляют энцефалит и боррелиоз, известный также как болезнь Лайма. Последствия укуса могут затронуть нервную систему, суставы и сердечно-сосудистую систему.

По итогам прошлого года в регионе энцефалитом заболели 14 человек, боррелиозом — 24.

Автор: Семен Подгорный