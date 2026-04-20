Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии врачи спасли почку ребёнку с тяжёлой травмой живота

21:33, 20 апр 2026

Хирурги республиканской детской больницы провели экстренную операцию и сохранили орган ребёнку, поступившему с травмой живота.

Подросток обратился в приёмный покой больницы Нефтекамска с подозрением на ушиб передней брюшной стенки. После обследования выяснилось, что у него разорвалась левая почка и образовалась гематома. Об этом сообщил минздрав Башкирии.

Ребёнка перевели в реанимационное отделение. Нефтекамские медики организовали телемедицинскую консультацию со специалистами Республиканской детской клинической больницы для выработки тактики лечения. По итогам совещания было принято решение о срочном направлении по линии санитарной авиации детского уролога и реаниматолога.

Операция прошла без осложнений: хирурги устранили гематому и ушили разрыв почки. Орган удалось сохранить. В настоящее время пациент находится под постоянным наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, фиксируется положительная динамика.

В минздраве Башкирии также отметили, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», направленный на повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе с использованием телемедицины и оперативного взаимодействия между учреждениями здравоохранения.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
Теги: Нефтекамск операция
Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен