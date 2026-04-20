В Башкирии врачи спасли почку ребёнку с тяжёлой травмой живота

21:33, 20 апр 2026

Хирурги республиканской детской больницы провели экстренную операцию и сохранили орган ребёнку, поступившему с травмой живота.

Подросток обратился в приёмный покой больницы Нефтекамска с подозрением на ушиб передней брюшной стенки. После обследования выяснилось, что у него разорвалась левая почка и образовалась гематома. Об этом сообщил минздрав Башкирии.

Ребёнка перевели в реанимационное отделение. Нефтекамские медики организовали телемедицинскую консультацию со специалистами Республиканской детской клинической больницы для выработки тактики лечения. По итогам совещания было принято решение о срочном направлении по линии санитарной авиации детского уролога и реаниматолога.

Операция прошла без осложнений: хирурги устранили гематому и ушили разрыв почки. Орган удалось сохранить. В настоящее время пациент находится под постоянным наблюдением врачей, его состояние оценивается как стабильное, фиксируется положительная динамика.

В минздраве Башкирии также отметили, что в регионе реализуется национальный проект «Продолжительная и активная жизнь», направленный на повышение доступности и качества медицинской помощи, в том числе с использованием телемедицины и оперативного взаимодействия между учреждениями здравоохранения.

Автор: Семен Подгорный

