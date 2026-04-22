Краснуха вернулась в Башкирию — впервые за много лет

21:56, 22 апр 2026

В Башкирии зафиксировали четыре случая краснухи. Все заболевшие — дети, чьи родители отказались от прививок.

По данным Роспотребнадзора, случаи завозные: кто-то привёз инфекцию извне, а непривитые дети её подхватили. Последний раз краснуха появлялась в регионе достаточно давно, чтобы её возвращение стало поводом для отдельного упоминания в отчёте ведомства.

Для сравнения: дифтерией в республике не болеют с 2002 года — именно с тех пор, как охват прививками достиг 95% населения. Коклюш после вспышки 2023–2024 годов тоже отступил — заболеваемость упала в 15,7 раза.

Краснуха на этом фоне выглядит как наглядная иллюстрация того, что происходит, когда родители решают, что их ребёнок «и так справится».

Читайте также: В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи

Автор: Семен Подгорный