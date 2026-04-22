Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
Краснуха вернулась в Башкирию — впервые за много лет

21:56, 22 апр 2026

В Башкирии зафиксировали четыре случая краснухи. Все заболевшие — дети, чьи родители отказались от прививок.

По данным Роспотребнадзора, случаи завозные: кто-то привёз инфекцию извне, а непривитые дети её подхватили. Последний раз краснуха появлялась в регионе достаточно давно, чтобы её возвращение стало поводом для отдельного упоминания в отчёте ведомства.

Для сравнения: дифтерией в республике не болеют с 2002 года — именно с тех пор, как охват прививками достиг 95% населения. Коклюш после вспышки 2023–2024 годов тоже отступил — заболеваемость упала в 15,7 раза.

Краснуха на этом фоне выглядит как наглядная иллюстрация того, что происходит, когда родители решают, что их ребёнок «и так справится».

В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи

Читайте также:

В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи
Автор: Семен Подгорный
Читайте также

В Башкирии на 8,8% выросла заболеваемость респираторными инфекциями
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии на 8,8% выросла заболеваемость респираторными инфекциями
В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии запустят массовую прививочную кампанию от краснухи
В Башкирии регистрируют привозные случаи заболевания корью
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии регистрируют привозные случаи заболевания корью
В Башкирию пришла смертельно опасная эпидемия
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирию пришла смертельно опасная эпидемия


Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.
Подробнее Не согласен Согласен