Врач из Уфы спасла трёх пассажиров прямо в воздухе — все они летели одним рейсом во Владивосток

22:02, 25 апр 2026

На борту самолёта, следовавшего рейсом Уфа — Владивосток, в один день у трёх пассажиров ухудшилось самочувствие. Спасти их помогла врач, летевшая тем же рейсом. О произошедшем рассказали в региональном Минздраве.

Бортпроводники объявили о нештатной ситуации и обратились к пассажирам с просьбой откликнуться медицинским работникам. На призыв немедленно отреагировала Динара Кулова — заместитель главного врача больницы имени Куватова, направлявшаяся на Дальневосточный конгресс.

Первым она занялась мужчиной с резким снижением артериального давления: у него наблюдались слабость и головокружение. Используя штатную бортовую аптечку, врач стабилизировала его состояние. Затем переключилась на другого пассажира, потерявшего сознание, — незадолго до вылета он сдал кровь в качестве донора. Параллельно требовалась помощь и третьему.

По данным Минздрава Башкирии, Кулова действовала чётко и без промедления, соблюдая все необходимые медицинские протоколы. После посадки все трое пассажиров были переданы бригаде скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ