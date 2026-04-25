Врач из Уфы спасла трёх пассажиров прямо в воздухе — все они летели одним рейсом во Владивосток

22:02, 25 апр 2026

На борту самолёта, следовавшего рейсом Уфа — Владивосток, в один день у трёх пассажиров ухудшилось самочувствие. Спасти их помогла врач, летевшая тем же рейсом. О произошедшем рассказали в региональном Минздраве.

Бортпроводники объявили о нештатной ситуации и обратились к пассажирам с просьбой откликнуться медицинским работникам. На призыв немедленно отреагировала Динара Кулова — заместитель главного врача больницы имени Куватова, направлявшаяся на Дальневосточный конгресс.

Первым она занялась мужчиной с резким снижением артериального давления: у него наблюдались слабость и головокружение. Используя штатную бортовую аптечку, врач стабилизировала его состояние. Затем переключилась на другого пассажира, потерявшего сознание, — незадолго до вылета он сдал кровь в качестве донора. Параллельно требовалась помощь и третьему.

По данным Минздрава Башкирии, Кулова действовала чётко и без промедления, соблюдая все необходимые медицинские протоколы. После посадки все трое пассажиров были переданы бригаде скорой помощи в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни нет.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Уфимский врач второй раз спасла человека в самолете

Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Читайте также

Врач из Уфы спасла троих пассажирок на рейсе в Анталью
Общество в Башкирии
Врач из Уфы спасла троих пассажирок на рейсе в Анталью
Уфимский врач второй раз спасла человека в самолете
Общество в Башкирии
Уфимский врач второй раз спасла человека в самолете
В Башкирии пассажиры рейса Уфа-Пхукет застряли в аэропорту на двое суток
Происшествия в Башкирии
В Башкирии пассажиры рейса Уфа-Пхукет застряли в аэропорту на двое суток
Житель Башкирии неудачно пошутил о взрывчатке на борту самолета
Человек и закон в Башкирии
Житель Башкирии неудачно пошутил о взрывчатке на борту самолета


