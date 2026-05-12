Эпидемиолог объяснил, кто в России реально рискует заразиться хантавирусом

23:33, 12 май 2026

Башкирский эпидемиолог объяснил, что хантавирус убивает каждого третьего-четвёртого заражённого лёгочной формой — но заразиться от соседа невозможно.

Главный внештатный эпидемиолог минздрава Башкирии Азат Мухаметзянов поводом для комментария выбрал вспышку на круизном лайнере. Вирус снова в новостях, и вопросы посыпались.

Хантавирус переносят грызуны. Человек подхватывает его через пыль — буквально вдыхая засохшие экскременты мышей. В Евразии распространена форма с поражением почек, в Америке — лёгочная, с летальностью до 40%. Специфического лечения не существует: только поддерживающая терапия.

Ключевой момент: от человека к человеку вирус не передаётся. Больной незаразен для окружающих — паника вокруг «новой эпидемии» беспочвенна.

В России завозные случаи возможны, но массовой вспышки не будет. Реальный риск — не туристы из круиза, а местные грызуны на дачах и в лесах весной и летом. Урал и Сибирь живут с местными штаммами давно.

Мухаметзянов даёт простые правила: не трогать грызунов, не пить воду из открытых бочек, а при уборке мышиных следов — только влажная уборка в респираторе и перчатках. Температура, одышка или боль в пояснице после поездки — сразу к врачу и обязательно рассказать, где побывали.

В России обнаружили новый опасный вирус, передающийся людям от клещей

Автор: Семен Подгорный
Лучше любых ядов: это средство поможет избавиться от мышей в доме в считаные часы — попробуйте, если грызуны вас атаковали
