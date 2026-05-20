Клещи покусали почти три тысячи жителей Башкирии с начала года
22:30, 20 май 2026
В Башкирии с начала клещевого сезона в больницы обратились 2854 человека. Каждый третий пострадавший — ребёнок.
По данным Роспотребнадзора, в прошлом году за тот же период жертв было почти на две тысячи больше — 4665 человек. Ведомство расценивает это как снижение.
Чиновники не уточнили, что именно стало причиной улучшения статистики — клещей меньше или люди научились лучше одеваться на прогулку.
Автор: Семен Подгорный
