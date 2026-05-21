Выпавшего из окна мальчика санавиацией доставили в больницу Уфы
22:34, 21 май 2026
Двухлетний мальчик из Нефтекамска, выпавший с четвёртого этажа 6 мая, выжил и идёт на поправку. Врачи перевели его из реанимации и вертолётом доставили в республиканскую больницу.
Мать отвернулась на минуту — ребёнок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и полетел вниз с высоты более десяти метров. Скорая забрала его в тяжёлом состоянии прямо с асфальта.
По данным пресс-службы Минздрава Башкирии, после стабилизации в нефтекамской ЦРБ мальчика на вертолёте санавиации перевезли в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Сейчас его состояние оценивают как средней тяжести.
Автор: Семен Подгорный
