Выпавшего из окна мальчика санавиацией доставили в больницу Уфы

22:34, 21 май 2026

Двухлетний мальчик из Нефтекамска, выпавший с четвёртого этажа 6 мая, выжил и идёт на поправку. Врачи перевели его из реанимации и вертолётом доставили в республиканскую больницу.

Мать отвернулась на минуту — ребёнок залез на подоконник, оперся на москитную сетку и полетел вниз с высоты более десяти метров. Скорая забрала его в тяжёлом состоянии прямо с асфальта.

По данным пресс-службы Минздрава Башкирии, после стабилизации в нефтекамской ЦРБ мальчика на вертолёте санавиации перевезли в Республиканскую детскую клиническую больницу в Уфе. Сейчас его состояние оценивают как средней тяжести.

Автор: Семен Подгорный