Бешенство добралось до башкирского Приютово — карантин объявлен по всему поселку

22:13, 29 май 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров 29 мая подписал указ о карантине по бешенству в поселке Приютово Белебеевского района. Неблагополучным признали весь населённый пункт.

Источник инфекции нашли в частном подворье на улице Нефтяников. Где именно заразное животное — не уточняется.

На время карантина в посёлке запрещено вывозить и ввозить животных без прививок, лечить заболевший скот, а также проводить сельскохозяйственные ярмарки. Отдельная оговорка — о ввозе: животное считается вакцинированным, только если прививку сделали не позднее 179 дней до въезда.

Ветеринарная служба уже начала вакцинировать собак, кошек и скот по всему поселку.

Автор: Семен Подгорный

