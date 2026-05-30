В Башкирии ввели карантин по бешенству в Белебеевском районе
23:01, 30 май 2026
Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл карантин по бешенству в Белебеевском районе. Вирус зафиксировали на частном подворье в посёлке Приютово — на улице Нефтяников.
Очаг заблокировали: посторонних на территорию не пускают, вывозить животных запрещено. Лечить заболевших — тоже нельзя.
По всему периметру карантинной зоны пройдут ветеринары: привьют здоровых животных, отловят бездомных.
Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
