В Башкирии ввели карантин по бешенству в Белебеевском районе

23:01, 30 май 2026

Глава Башкирии Радий Хабиров ввёл карантин по бешенству в Белебеевском районе. Вирус зафиксировали на частном подворье в посёлке Приютово — на улице Нефтяников.

Очаг заблокировали: посторонних на территорию не пускают, вывозить животных запрещено. Лечить заболевших — тоже нельзя.

По всему периметру карантинной зоны пройдут ветеринары: привьют здоровых животных, отловят бездомных.

Автор: Семен Подгорный

