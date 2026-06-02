В Уфе мужчине вернули возможность есть без боли — через прокол на руке

Жить с постоянной болью после еды и стремительно терять вес — с этим в городскую больницу № 21 Уфы поступил мужчина. Врачи поставили ему редкий диагноз: сужение верхней брыжеечной артерии — сосуда, который питает кишечник. Еда просто переставала усваиваться.

КТ брюшной полости подтвердило: сосуд сужен критически. Хирурги из отделения рентгенохирургии приняли решение ставить стент.

Операция прошла под местной анестезией. Через крошечный прокол на руке врачи добрались до проблемного сосуда и расширили его стентом. Никаких разрезов, никакого общего наркоза.

Уже через несколько часов боль и тошнота, преследовавшие пациента после каждого приёма пищи, исчезли. Вскоре мужчину выписали домой.

По словам главы регионального минздрава Айрата Рахматуллина, для больницы № 21 это первое стентирование верхней брыжеечной артерии. Сосуд, до которого хирурги добрались через запястье был толщиной чуть больше карандаша.

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ