Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Уфе мужчине вернули возможность есть без боли — через прокол на руке

В Уфе мужчине вернули возможность есть без боли — через прокол на руке

22:22, 02 июн 2026

Жить с постоянной болью после еды и стремительно терять вес — с этим в городскую больницу № 21 Уфы поступил мужчина. Врачи поставили ему редкий диагноз: сужение верхней брыжеечной артерии — сосуда, который питает кишечник. Еда просто переставала усваиваться.

КТ брюшной полости подтвердило: сосуд сужен критически. Хирурги из отделения рентгенохирургии приняли решение ставить стент.

Операция прошла под местной анестезией. Через крошечный прокол на руке врачи добрались до проблемного сосуда и расширили его стентом. Никаких разрезов, никакого общего наркоза.

Уже через несколько часов боль и тошнота, преследовавшие пациента после каждого приёма пищи, исчезли. Вскоре мужчину выписали домой.

По словам главы регионального минздрава Айрата Рахматуллина, для больницы № 21 это первое стентирование верхней брыжеечной артерии. Сосуд, до которого хирурги добрались через запястье был толщиной чуть больше карандаша.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Башкирии врачи спасли почку ребёнку с тяжёлой травмой живота

Читайте также:

В Башкирии врачи спасли почку ребёнку с тяжёлой травмой живота
Автор: Семен Подгорный
Фото: Минздрав РБ
Теги: операция
Читайте также

В Уфе хирурги спасли подростка со скрытой аномалией лёгкого
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе хирурги спасли подростка со скрытой аномалией лёгкого
В Уфе врачи спасли пациенту язык после приступа эпилепсии
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи спасли пациенту язык после приступа эпилепсии
В Уфе врачи остановили кровотечение языка через артерию
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи остановили кровотечение языка через артерию
Уфимские врачи спасли пенсионерку от ампутации ноги
Здравоохранение в Башкирии
Уфимские врачи спасли пенсионерку от ампутации ноги


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен