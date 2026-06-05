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В Башкирии клещи укусили 4000 человек — треть пострадавших дети

В Башкирии клещи укусили 4000 человек — треть пострадавших дети

22:01, 05 июн 2026

За клещевой сезон в Башкирии к врачам обратились 4044 человека — и каждый третий из них ребёнок.

По данным Роспотребнадзора республики, дети составляют около 34% от всех укушенных. Цифра фиксируется на 1 июня — сезон ещё не закончен.

Власти обработали акарицидными препаратами 4268 га территорий. Больше 1778 га из них — детские лагеря и оздоровительные организации.

Сдать клеща на анализ можно в Центре гигиены и эпидемиологии. Роспотребнадзор напоминает: закрытая одежда, репелленты и вакцинация от энцефалита — единственное, что реально работает.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: клещи
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