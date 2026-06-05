Врачи в Башкирии извлекли монету из желудка двухлетнего ребёнка без операции

22:04, 05 июн 2026

Двухлетний мальчик проглотил монету — и оказался на операционном столе Акъярской центральной районной больницы.

Заведующий хирургическим отделением и врач-эндоскопист Вильнур Саубанов извлёк инородное тело с помощью эндоскопического оборудования. Ни разреза, ни травм — монета вышла в буквальном смысле бескровно.

Ребёнок чувствует себя хорошо и остаётся под наблюдением врачей.

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Автор: Семен Подгорный