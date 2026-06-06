Бешенство обнаружили в детском саду башкирского села
21:34, 06 июн 2026
Власти Башкирии ввели карантин по бешенству в селе Уральск Учалинского района. Очагом заражения стала территория местного детского сада на улице Советской.
Указ подписал глава региона Радий Хабиров 2 июня. Карантин действует с 3 июня.
На время ограничений запрещён ввоз и вывоз животных, восприимчивых к бешенству. В селе идёт массовая вакцинация — под неё попадают все животные, которых не прививали в последние полгода.
Пока карантин охватывает только один населённый пункт района.
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Автор: Семен Подгорный
Фото: коллаж Newsbash.ru
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