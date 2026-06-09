В Уфе спасли рабочего с разрывом печени после производственной травмы

21:58, 09 июн 2026

Промышленный механизм раздавил мужчине печень — хирурги уфимской больницы удалили половину органа и вытащили пациента с того света.

Рабочего привезли в Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в критическом состоянии. Во время операции врачи обнаружили разрыв левой доли печени и около двух литров потерянной крови — это объём, при котором организм перестаёт справляться.

Хирурги провели гемигепатэктомию: удалили повреждённую долю, перевязали сосуды и желчные протоки. Пока шла операция, анестезиологи параллельно выводили пациента из геморрагического шока — острого состояния на фоне массивной кровопотери.

О спасении рабочего сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин. Сейчас пациент идёт на поправку, его жизни ничего не угрожает.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

Читайте также: Врачи в Башкирии извлекли монету из желудка двухлетнего ребёнка без операции

Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ