В Башкирии во время родов умер ребёнок — мать вертолётом доставили в реанимацию
21:57, 18 июн 2026
Шестые роды у женщины, которая ни разу не была на приёме у врача за всю беременность, закончились гибелью новорождённого и сепсисом у матери.
По данным Mash Batash, роженица не состояла на учёте — врачи узнали о её состоянии здоровья уже в родзале, когда исправить что-либо было поздно. У женщины развился сепсис. Ребёнка спасти не удалось.
Медики сибайской больницы стабилизировать пациентку не смогли, вызвали санитарный вертолёт и эвакуировали её в Уфу.
Только в республиканской клинике, куда женщину доставили из Сибая, врачи сумели вывести её из критического состояния.
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Автор: Семен Подгорный
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