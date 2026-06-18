В Башкирии во время родов умер ребёнок — мать вертолётом доставили в реанимацию

21:57, 18 июн 2026

Шестые роды у женщины, которая ни разу не была на приёме у врача за всю беременность, закончились гибелью новорождённого и сепсисом у матери.

По данным Mash Batash, роженица не состояла на учёте — врачи узнали о её состоянии здоровья уже в родзале, когда исправить что-либо было поздно. У женщины развился сепсис. Ребёнка спасти не удалось.

Медики сибайской больницы стабилизировать пациентку не смогли, вызвали санитарный вертолёт и эвакуировали её в Уфу.

Только в республиканской клинике, куда женщину доставили из Сибая, врачи сумели вывести её из критического состояния.

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Автор: Семен Подгорный