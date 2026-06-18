Все новости Уфы и Башкортостана
здесь и сейчас
Главная » Общество в Башкирии » Здравоохранение в Башкирии »
logtype

В Башкирии во время родов умер ребёнок — мать вертолётом доставили в реанимацию

В Башкирии во время родов умер ребёнок — мать вертолётом доставили в реанимацию

21:57, 18 июн 2026

Шестые роды у женщины, которая ни разу не была на приёме у врача за всю беременность, закончились гибелью новорождённого и сепсисом у матери.

По данным Mash Batash, роженица не состояла на учёте — врачи узнали о её состоянии здоровья уже в родзале, когда исправить что-либо было поздно. У женщины развился сепсис. Ребёнка спасти не удалось.

Медики сибайской больницы стабилизировать пациентку не смогли, вызвали санитарный вертолёт и эвакуировали её в Уфу.

Только в республиканской клинике, куда женщину доставили из Сибая, врачи сумели вывести её из критического состояния.

Следите за главными событиями в Башкирии первыми. Присоединяйтесь к каналу в MAX и будьте в курсе всех важных новостей.

В Уфе врачи спасли роженицу с выпавшей опухолью кишечника

Читайте также:

В Уфе врачи спасли роженицу с выпавшей опухолью кишечника
Автор: Семен Подгорный
Теги: Сибай
Читайте также

В Башкирии провели экстренную операцию беременной с разрывом аневризмы
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии провели экстренную операцию беременной с разрывом аневризмы
Врачи в Башкирии спасли 78-летнюю женщину с тяжелой желтухой
Здравоохранение в Башкирии
Врачи в Башкирии спасли 78-летнюю женщину с тяжелой желтухой
В Башкирии врачи борются за жизнь новорожденного с переломом черепа
Здравоохранение в Башкирии
В Башкирии врачи борются за жизнь новорожденного с переломом черепа
В Уфе врачи спасли роженицу с выпавшей опухолью кишечника
Здравоохранение в Башкирии
В Уфе врачи спасли роженицу с выпавшей опухолью кишечника


Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Уфы и Башкортостана на сегодняшний день - информационно-развлекательный портал. Копирование материалов с сайта в любой форме запрещено. Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт. На информационном ресурсе (сайте) применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробная информация
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Продолжая использовать сайт, вы соглашаетесь на обработку персональных данных, обработку файлов cookie, использование сервисов сбора технических данных посетителей (Яндекс.Метрика, LiveInternet) и с Политикой конфиденциальности, Политикой использования cookie. Вы можете запретить сохранение cookie в настройках браузера.
Подробнее Не согласен Согласен