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Уфа идёт на рекорд по мышиной лихорадке — в хорошем смысле

Уфа идёт на рекорд по мышиной лихорадке — в хорошем смысле

22:21, 24 июн 2026

В Уфе мышиная лихорадка отступает. За первые пять месяцев 2026 года зафиксировали всего 16 случаев геморрагической лихорадки с почечным синдромом — втрое меньше среднемноголетней нормы.

Заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по Башкирии Галина Пермина сообщила об этом на оперативном совещании в мэрии. По её словам, снижение составило 2,3 раза по сравнению с прошлым годом — и в 3,8 раза ниже многолетнего среднего.

Заражаются уфимцы преимущественно на садовых участках, в лесу и на природе — то есть там, где мыши чувствуют себя хозяевами.

Вакцины от «мышки» не существует. Единственная защита — мыть руки, пить только кипячёную воду и не оставлять продукты там, где до них доберутся грызуны.

Если после прогулки в лесу поднялась температура, заболела голова или потянуло поясницу — Роспотребнадзор советует не ждать и идти к врачу.

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Автор: Семен Подгорный
Теги: мышиная лихорадка
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