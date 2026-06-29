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Выжившую в страшной аварии девочку перевезли санавиацией в детскую больницу Уфы

Выжившую в страшной аварии девочку перевезли санавиацией в детскую больницу Уфы

22:30, 29 июн 2026

Ребёнка, выжившего в аварии, унёсшей жизни пяти человек, транспортировали санавиацией в детскую больницу Уфы.

26 июня вертолёт санавиации доставил девочку из Белорецкой ЦРБ в Республиканскую детскую клиническую больницу. Министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин оценил её состояние как средней тяжести.

Девочка выжила в ДТП, которое произошло на прошлой неделе в Белорецком районе. При лобовом столкновении двух машин погибли пять человек, среди них мать и старшая сестра ребёнка.

Ещё трое взрослых пострадавших остаются в Белорецкой ЦРБ. Их состояние врачи считают относительно удовлетворительным. Две другие девочки, получившие травмы в той же аварии, чувствуют себя удовлетворительно.

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Автор: Семен Подгорный
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