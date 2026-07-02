В Башкирии бешеная кошка укусила 16-летнюю девочку

23:00, 02 июл 2026

Домашняя кошка укусила 16-летнюю жительницу деревни Мансурово в Башкирии. Анализы подтвердили бешенство. Глава республики Радий Хабиров подписал указ о карантине.

Ветеринарная станция Учалов провела исследование и установила диагноз животному. После этого карантин распространился на всю территорию деревни.

Пострадавшая получила помощь в Учалинской центральной районной больнице. Сейчас она проходит курс антирабической вакцинации — единственный способ предотвратить развитие болезни после укуса.

Ветеринары приступили к ликвидации очага: всех животных в деревне, восприимчивых к вирусу, включая бродячих, вакцинируют.

Бешенство смертельно и не лечится после появления симптомов. Если укусило незнакомое животное, нужно промыть рану с мылом, обработать перекисью водорода и немедленно обратиться к врачу.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: коллаж Newsbash.ru