Жительница Башкирии три года теряла сознание: врачи нашли причину

23:01, 07 июл 2026

32-летняя жительница Башкирии теряла сознание от боли при дефекации. Три года. Врачи Клинической больницы скорой помощи Уфы разобрались с этим за одну операцию.

Женщина обращалась за помощью всё это время. Ей назначали обезболивающие и гормональную терапию. Ни то ни другое не помогало. Боли в животе и пояснице усиливались во время менструаций и дефекации до потери сознания.

В гинекологическом отделении КБСМП наконец поставили точный диагноз: ретроцервикальный эндометриоз с поражением прямой кишки и обоих мочеточников — одна из самых тяжёлых форм заболевания. Провели лапароскопическую операцию. На следующий день боли исчезли полностью.

По данным Минздрава Башкирии, эндометриоз встречается у каждой десятой женщины репродуктивного возраста и нередко ведёт к бесплодию. Поставить диагноз сложно: УЗИ и МРТ часто его не выявляют, единственный надёжный метод — та же лапароскопия.

С 2025 года больница работает по новым стандартам хирургического лечения. За это время прооперировали 11 женщин со второй и третьей стадией — у всех очаги удалили полностью.

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Автор: Семен Подгорный

Фото: Минздрав РБ